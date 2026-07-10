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Un Grand Frais ouvrira à Ville-la-Grand, le mercredi 15 juillet ©PHOTOPQR/LA MONTAGNE/Stèphanie Para

Haute-Savoie : L’ouverture prochaine d’un magasin Grand Frais 

  • par Meline Vert

    • Mercredi 15 juillet signe l’arrivée d’un nouveau magasin Grand Frais à Ville-la-Grand, en Haute-Savoie. 

    Le groupe Grand Frais, né à Givors dans le bassin rhodanien, a annoncé l’ouverture prochaine, mercredi 15 juillet, d’un magasin dans la commune de Ville-la-Grand, en Haute-Savoie, au 36 Rue de Montréal. Reposant sur un modèle reprenant les codes des halles traditionnelles, chaque point de vente coordonne six experts gustatifs : un primeur, un boucher-charcutier, un crémier-fromager, un épicier, un caviste et un poissonnier.

    Pensé à taille humaine, il sera le neuvième magasin du groupe de distribution à prendre ses quartiers dans le département. Cette nouvelle ouverture signe aussi la création de nouveaux postes dont des CDI qui sont encore à pourvoir, en majorité en boucherie.

    Avec, à ce jour, plus de 350 boutiques réparties sur l’Hexagone et une maigre présence en Belgique et au Luxembourg, l’enseigne a exprimé sa volonté de s’implanter dans de nouveaux territoires, pour “être au plus près de ses clients, et ce, dans les années à venir”, selon leur communiqué. A commencer par la prochaine inauguration d’un magasin à Plan D’Orgon dans les Bouches-du-Rhône, prévue pour le 17 juillet.

    À noter qu'en décembre 2025, le fonds américain Apollo a mis la main sur le géant lyonnais Grand Frais en rachetant, pour 4,5 milliards d'euros, Prosol, le fournisseur principal de fruits et légumes de l'enseigne. Enseigne qui pèse aujourd'hui 1,6% du marché français de la grande distribution, la plaçant en concurrence directe avec les mastodontes du secteur. On s'inquiète maintenant de l'avenir incertain de la société, quand on connaît les stratégies d'investissement court-termistes des géants financiers internationaux menaçant les emplois et les développements au long cours des entreprises.

    Lire aussi : Comment les fonds d’investissement mettent la main sur Lyon

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