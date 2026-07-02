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Groupe scolaire Jean Zay, dans le 9e arrondissement de Lyon. Google Maps

"Les élèves et les personnels étouffent" : la CGT demande à la Ville de Lyon d'engager les travaux de rénovation du groupe scolaire Jean Zay

  • par Clémence Margall

    • Les personnels du groupe scolaire Jean Zay, dans le 9e arrondissement, et la CGT de la Ville de Lyon demandent à la municipalité d’engager rapidement les travaux de rénovation des bâtiments pour lutter contre la canicule.

    Ils alertent une nouvelle fois sur une "situation devenue intenable." Le personnel éducatif de l’école Jean Zay, dans le 9e arrondissement, ainsi que la CGT de la Ville de Lyon du SNUDI-FO 69, appellent la municipalité écologiste à lancer les travaux de rénovation des bâtiments, après que la métropole lyonnaise a été touchée par la canicule.

    "Ces derniers jours, les températures relevées dans l'établissement ont une nouvelle fois démontré les limites des mesures ponctuelles mises en place. Dans certaines classes, les 30 °C sont atteints dès le début de la matinée. À la cantine, 34 °C ont été mesurés alors même que les fours étaient éteints", alertent-ils dans un communiqué commun. Maux de tête, fatigue, difficulté de concentration : "les élèves souffrent", écrivent toujours les personnels éducatifs, tandis qu’ils "voient leurs conditions de travail se dégrader dangereusement" et que "la responsabilité qui pèse sur eux ne cesse de s'alourdir."

    Lire aussi : Un répit "limité" avant le retour de "températures assez pénibles" : à Lyon, la crainte d'une nouvelle canicule

    Aucun calendrier communiqué

    Les personnels éducatifs estiment également, qu’au-delà de "l’urgence sanitaire", c'est une "véritable rupture d'égalité qui se joue." Alors que durant la campagne des élections municipales, la majorité s’était engagée à rénover le groupe scolaire Jean Zay, "aujourd'hui encore, aucun calendrier précis n'a été communiqué, malgré les engagements pris et les demandes répétées des agents", déplorent-ils encore. La CGT et le personnel "exigent" donc "que la Ville présente sans délai un calendrier précis des travaux, avec les études, le budget et les échéances de réalisation."

    Et de conclure : "Face à l'intensification des épisodes de canicule, il n'est plus acceptable que les élèves et les agents des écoles lyonnaises continuent de travailler dans des bâtiments transformés en véritables fours. Adapter le patrimoine scolaire au dérèglement climatique est désormais une nécessité et une responsabilité politique."

    Lire aussi : "Une politique de long terme et un travail de l'instant" : Comment la Ville de Lyon compte adapter le territoire à la canicule

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