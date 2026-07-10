On a testé la Brasserie Georges (qui fête ses 190 ans), à Lyon

À l'occasion de ses 190 ans, la Brasserie Georges ouvre les portes de son univers entre tradition brassicole et patrimoine gastronomique. Visite des installations, découverte de ses bières artisanales et dégustation d'un menu anniversaire imaginé par le chef Gérald Straga : immersion au cœur d'une institution lyonnaise qui continue, près de deux siècles après sa création, de faire vivre son histoire.

Bières brassées sur place, spécialités lyonnaises et dessert flambé d'une institution presque bicentenaire : nous avons poussé les portes de la Brasserie Georges pour célébrer ses 190 ans. Au programme : découverte de bières artisanales, échanges avec Ludovic Amédée, directeur de l'établissement, et dégustation d'un menu imaginé par le chef Gérald Straga et son équipe.

Avant de passer à table, on découvre les secrets des bières de la maison.

Le rendez-vous est donné devant le bar, surplombé par les imposantes cuves de brassage. C'est ici que les équipes nous dévoilent les différentes étapes de fabrication de leurs bières, du concassage du malt au brassage, en passant par l'ajout du houblon, la fermentation et la maturation. L'occasion de mieux comprendre le savoir-faire qui se cache derrière chaque brassin.

La présentation se poursuit avec les différentes graines et matières premières utilisées pour élaborer les bières de la maison, avant une dégustation de plusieurs recettes brassées sur place. Une belle mise en bouche avant de passer à table.

Le saviez-vous ? 190 ans d'histoire

Fondée en 1836 par Georges Hoffherr, la Brasserie Georges est devenue l'une des adresses les plus emblématiques de Lyon. Derrière son impressionnante salle de 710 m² se cache un lieu chargé d'histoire, où sont passés Paul Verlaine, Jules Verne, les frères Lumière, Édith Piaf, Jacques Brel et bien d'autres. Née autour du brassage de la bière, la maison a renoué avec cette tradition en 2004, après 65 ans d'interruption, et fait aujourd'hui partie des derniers grands témoins des brasseries historiques françaises.

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Un déjeuner pas comme les autres

Après avoir levé nos verres, place à l'assiette. Nous rejoignons le salon historique de la Brasserie Georges pour découvrir le menu imaginé à l'occasion de ses 190 ans. Plus intimiste que l'immense salle principale, il offre un cadre privilégié pour partager ce déjeuner avec Ludovic Amédée, directeur de l'établissement. Sur la table, de grands bretzels rappellent les origines alsaciennes de la maison et annoncent déjà un voyage entre traditions et gastronomie.

À quoi ressemble le menu des 190 ans ? Imaginé par le chef Gérald Straga et son équipe, ce menu de célébration reflète l'identité de la Brasserie Georges. Entre héritage alsacien, traditions lyonnaises et produits de saison, chaque assiette fait écho à l'histoire de cette institution.

Carpaccio de saumon mariné au citron et à l'aneth © CM

Le déjeuner débute avec le "Georges Classique", le cocktail signature de la maison, accompagné d'un carpaccio de saumon mariné au citron et à l'aneth, servi avec un Viognier "Secret de Famille" de Paul Jaboulet Aîné 2025.

En découvrant le menu, on s'attendait naturellement à retrouver la célèbre choucroute, véritable emblème de la maison. Finalement, la première assiette réserve une belle surprise. Le carpaccio de saumon apporte une touche de fraîcheur parfaitement adaptée aux fortes chaleurs estivales. Fondant en bouche, léger et délicat, il ouvre ce déjeuner de la meilleure des façons.

Le traditionnel saucisson pistaché brioché pour les 190 ans de la Brasserie Georges © CM

La tradition reprend ensuite ses droits avec l'une des grandes spécialités lyonnaises de la maison : le saucisson brioché. Servi dans une brioche maison, accompagné d'une sauce au Beaujolais, d'un mesclun et d'un Chénas "Au Bois Retour" du Domaine de l'Ogre 2025, il met en valeur le savoir-faire culinaire qui fait la réputation de la Brasserie Georges depuis des générations.

Impossible, enfin, de repartir sans goûter à l'emblématique omelette norvégienne flambée. Sous sa meringue dorée se cache une glace à la vanille agrémentée de fruits confits. Un dessert aussi généreux que spectaculaire, qui conclut ce déjeuner sur une note gourmande.

L'omelette norvégienne © AT

Les chiffres qui donnent le vertige

Chaque année, près de 494 000 repas sont servis à la Brasserie Georges. Pour faire vivre cette institution lyonnaise, les cuisines utilisent notamment 78 tonnes de légumes, 68 tonnes de cochonnailles, 50 tonnes de choucroute, 48 tonnes de viande et de volaille, 21 tonnes de poissons et 3,5 tonnes de chocolat. À cela s'ajoutent 90 000 litres de bière, 40 000 bouteilles de vin et 23 000 bouteilles de grands vins. Des chiffres qui illustrent l'ampleur du travail réalisé chaque jour par les équipes de cette maison presque bicentenaire.

190 ans plus tard, la Brasserie Georges continue de rassembler

Après ce déjeuner, on comprend mieux pourquoi la Brasserie Georges continue d'attirer autant de Lyonnais que de visiteurs près de deux siècles après son ouverture. Elle demeure un véritable lieu de vie où l'histoire lyonnaise se raconte autant dans les assiettes que dans les traditions perpétuées au fil des générations.

Pour prolonger cette célébration, rendez-vous les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. L'établissement mettra à l'honneur ses racines alsaciennes et lyonnaises à travers plusieurs spécialités emblématiques, entre produits du terroir et traditions culinaires.

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