Actualité
Festival « Vivez l’été » à Villeurbanne. Sur les photos : Avenue Henri-Barbusse et les puces du canal hors les murs, batucada et jeux sur la place Lazare-Goujon. ©Lucas Frangella / Ville de Villeurbanne

Cinéma, lecture, jardinage : à Villeurbanne, des animations pour le festival "Vivez l'été"

  • par Romain Balme

    • Entre jeux, jardinage et lecture, le festival "Vivez l'été" est de retour à Villeurbanne pour les mois de juillet et d'août.

    Comme chaque année, le festival "Vivez l'été" prend place à Villeurbanne pendant les mois de juillet et août. Au programme de cette semaine : un cinéma itinérant, une session lecture, ou encore une initiation au jardinage.

    Les animations commencent dès ce lundi 13 juillet. Direction la place Lazare-Goujon dès 22 heures, pour le cinéma itinérant. Le film "Vingt Dieux" de Louise Couvoisier sera diffusé. L'histoire de Totone, 18 ans, qui se met alors en tête de fabriquer le meilleur comté du Jura, pour gagner sa vie et subsister aux besoins de sa petite sœur.

    La Ville met ses réseaux sociaux à destination du "média itinérant"

    Chaque semaine du festival, la Ville de Villeurbanne met ses réseaux sociaux à disposition des jeunes du "média itinérant". Encadrés par deux animateurs, des jeunes produisent un réel, qu'ils conçoivent, filment et montent, dans le but de promouvoir le festival "Vivez l'été". Ce mercredi, la session se déroulera de 14h à 18h à l’Espace Jeunes, 48, rue Paul-Verlaine. C'est gratuit et sans inscription.

    Le lendemain, c'est session jardinage de 9 h à 11 h au parc Vaclav-Havel de la rue Florian. Au programme, initiation à la culture de fruits, légumes et herbes aromatiques. Les participants découvriront également la biodiversité du parc et apprendront les gestes essentiels du jardinage.

    Un week-end partagé entre lecture et jeux

    Le week-end, plusieurs animations sont prévues. Pour les amateurs de littérature, une session lecture sous les arbres au jardin partagé du Potakin est organisée samedi 18 juillet de 11 h à midi à destination des 0-12 ans. Il faudra prévoir une gourde et une casquette. Si vous souhaitez bouger, la Ville propose un festival de jeux gratuit et ouvert à tous, en partenariat avec l'association Opale Jeux.

    Au programme : des jeux de société, des jeux de rôle, des jeux géants en bois… mais également une boutique et un espace buvette. Une activité qui aura lieu le samedi 18 juillet de 10h à 21h, et le dimanche 19 juillet de 10h à 19h, au Parc de la Commune-de-Paris, 85, rue Pierre-Voyant. 





    à lire également
    On a testé la Brasserie Georges (qui fête ses 190 ans), à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Cinéma, lecture, jardinage : à Villeurbanne, des animations pour le festival "Vivez l'été" 15:50
    On a testé la Brasserie Georges (qui fête ses 190 ans), à Lyon 15:46
    Saint Jean : un food truck de ravioles sur l’A6 15:29
    Le nouveau maillot domicile de l'ASSE pour la saison 2026-2027. ©ASSE
    L’AS Saint-Étienne dévoile son nouveau maillot avec Casino 15:18
    La passerelle de 40 mètres pour les piétons et les cyclistes a été installée à Vif. ©Neo-Bzeznik
    Isère : une passerelle pour piétons et cyclistes installée au-dessus de la Gresse 15:13
    d'heure en heure
    Les Hospices civils de Lyon s'allient à Novartis pour accélérer la recherche clinique 15:10
    "Tout le monde est pris en considération" : À Lyon, l'Ehpad de la Sarra bien rôdé face à la canicule 14:35
    Tout l’monde dehors : réinventer notre humanité avec la danse 13:59
    Feu d'artifice 14 Juillet 2023
    Risques d’incendies : le préfet du Rhône interdit les feux d’artifice et les spectacles pyrotechniques, celui de Lyon reste autorisé 13:41
    Portée disparue depuis juin, une jeune fille retrouvée à Villeurbanne en état de choc 13:13
    Drôme : les plus grosses fortunes professionnelles drômoises 2026 12:48
    Feux d'artifice, sécurité et circulation : tout ce qu’il faut savoir sur le 14 juillet à Lyon 12:15
    Ain : le groupe Wearth vise 400 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2034 12:14
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut