Festival « Vivez l’été » à Villeurbanne. Sur les photos : Avenue Henri-Barbusse et les puces du canal hors les murs, batucada et jeux sur la place Lazare-Goujon. ©Lucas Frangella / Ville de Villeurbanne

Entre jeux, jardinage et lecture, le festival "Vivez l'été" est de retour à Villeurbanne pour les mois de juillet et d'août.

Comme chaque année, le festival "Vivez l'été" prend place à Villeurbanne pendant les mois de juillet et août. Au programme de cette semaine : un cinéma itinérant, une session lecture, ou encore une initiation au jardinage.

Les animations commencent dès ce lundi 13 juillet. Direction la place Lazare-Goujon dès 22 heures, pour le cinéma itinérant. Le film "Vingt Dieux" de Louise Couvoisier sera diffusé. L'histoire de Totone, 18 ans, qui se met alors en tête de fabriquer le meilleur comté du Jura, pour gagner sa vie et subsister aux besoins de sa petite sœur.

La Ville met ses réseaux sociaux à destination du "média itinérant"

Chaque semaine du festival, la Ville de Villeurbanne met ses réseaux sociaux à disposition des jeunes du "média itinérant". Encadrés par deux animateurs, des jeunes produisent un réel, qu'ils conçoivent, filment et montent, dans le but de promouvoir le festival "Vivez l'été". Ce mercredi, la session se déroulera de 14h à 18h à l’Espace Jeunes, 48, rue Paul-Verlaine. C'est gratuit et sans inscription.

Le lendemain, c'est session jardinage de 9 h à 11 h au parc Vaclav-Havel de la rue Florian. Au programme, initiation à la culture de fruits, légumes et herbes aromatiques. Les participants découvriront également la biodiversité du parc et apprendront les gestes essentiels du jardinage.

Un week-end partagé entre lecture et jeux

Le week-end, plusieurs animations sont prévues. Pour les amateurs de littérature, une session lecture sous les arbres au jardin partagé du Potakin est organisée samedi 18 juillet de 11 h à midi à destination des 0-12 ans. Il faudra prévoir une gourde et une casquette. Si vous souhaitez bouger, la Ville propose un festival de jeux gratuit et ouvert à tous, en partenariat avec l'association Opale Jeux.

Au programme : des jeux de société, des jeux de rôle, des jeux géants en bois… mais également une boutique et un espace buvette. Une activité qui aura lieu le samedi 18 juillet de 10h à 21h, et le dimanche 19 juillet de 10h à 19h, au Parc de la Commune-de-Paris, 85, rue Pierre-Voyant.









