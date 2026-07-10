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Candidature des Alpes Françaises aux Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver 2030. (Photo by LOUAI BARAKAT / HANS LUCAS / Hans Lucas via AFP)

JO 2030 : Lyon accueillera bien les épreuves paralympiques de hockey et de curling

  • par V.G.

    • Le Comité paralympique international (IPC) a validé l'organisation des Jeux paralympiques d'hiver Alpes 2030. Une étape importante qui confirme notamment le rôle de la métropole de Lyon, où se dérouleront les compétitions de para hockey sur glace et de curling fauteuil.

    Le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver Alpes 2030 a annoncé ce vendredi une avancée majeure dans la préparation de l'événement. Le Comité paralympique international (IPC) a validé le schéma d'organisation des Jeux paralympiques, qui se tiendront du 1er au 10 mars 2030.

    Si on savait déjà que la métropole de Lyon allait avoir la chance d'accueillir la quasi totalité du pôle glace des Jeux Olympiques, des épreuves des Jeux Paralympiques auront bien lieu à Lyon. Trois grands pôles accueilleront les compétitions : la Haute-Savoie, la Savoie et la métropole de Lyon. Cette dernière recevra les épreuves de para hockey sur glace et de curling fauteuil au Parc des expositions de Lyon, choisi pour son accessibilité et sa desserte.

    Lire aussi : JO 2030: le ski-alpinisme décroche le feu vert final du CIO

    "Cette validation constitue une étape importante dans la préparation des Jeux", s'est félicité Edgar Grospiron, président du COJOP Alpes 2030. Il souligne que ces Jeux doivent être "exemplaires dans leur organisation" et laisser un héritage durable, notamment en matière d'accessibilité et d'inclusion. Le COJOP va désormais poursuivre les préparatifs avec les différents partenaires afin d'entrer dans une nouvelle phase opérationnelle.

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