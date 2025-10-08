Saône-et-Loire : X'Plan research remporte un concours porté par Huawei

La start-up basée au Creusot utilise l'intelligence artificielle dans le but d'améliorer l'efficacité des entreprises individuelles.

L'aventure chinoise débutera en 2026 pour X'Plan research. L'entreprise saône-et-loirienne, fondée en 2021 par Marcel Lautermann a récemment remporté le concours Digital InPulse" organisé par le géant chinois Huawei. Cerise sur le gâteau, la société bourguignonne s'est imposé dans la catégorie "tech for compétitivity". X'Plan research est notamment connu pour avoir conçu une plateforme d'aide au pilotage de projets en améliorant l'exploitation de données par les logiciels.

Organisé le 16 septembre dernier à l'incubateur parisien de la Station F, le concours a permis la sélection de 10 entreprises françaises qui s'envoleront pour l'empire du milieu l'année prochaine. Le but ? Simplement "découvrir la région de la Grande Baie », selon les mots des Echos.

Un format revisité cette année

Fondé en 2014, le concours Digital InPulse s'est réinventé pour cette édition 2025. Pour la première fois, la compétition était divisée en deux catégories. D'une part, "tech for compétitivity", dédiée aux "start-ups qui développent des solutions en faveur d’une meilleure compétitivité" peut-on observer sur le site web de Huawei. De l'autre, "Women for innovation", qui, comme son nom l'indique, s'adresse aux femmes entrepreneuses.