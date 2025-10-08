Actualité
Marcel Lautermann est le fondateur et actuel PDG de X’Plan research. © X’Plan research

Saône-et-Loire : X'Plan research remporte un concours porté par Huawei

  • par Romain Balme

    • La start-up basée au Creusot utilise l'intelligence artificielle dans le but d'améliorer l'efficacité des entreprises individuelles.

    L'aventure chinoise débutera en 2026 pour X'Plan research. L'entreprise saône-et-loirienne, fondée en 2021 par Marcel Lautermann a récemment remporté le concours Digital InPulse" organisé par le géant chinois Huawei. Cerise sur le gâteau, la société bourguignonne s'est imposé dans la catégorie "tech for compétitivity". X'Plan research est notamment connu pour avoir conçu une plateforme d'aide au pilotage de projets en améliorant l'exploitation de données par les logiciels.

    Organisé le 16 septembre dernier à l'incubateur parisien de la Station F, le concours a permis la sélection de 10 entreprises françaises qui s'envoleront pour l'empire du milieu l'année prochaine. Le but ? Simplement "découvrir la région de la Grande Baie », selon les mots des Echos.

    Un format revisité cette année

    Fondé en 2014, le concours Digital InPulse s'est réinventé pour cette édition 2025. Pour la première fois, la compétition était divisée en deux catégories. D'une part, "tech for compétitivity", dédiée aux "start-ups qui développent des solutions en faveur d’une meilleure compétitivité" peut-on observer sur le site web de Huawei. De l'autre, "Women for innovation", qui, comme son nom l'indique, s'adresse aux femmes entrepreneuses.

    à lire également
    Saône-et-Loire : le ministre de l'Industrie à Chalon-sur-Saône ce jeudi

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    Il roule drogué à 169 km/h... Un chauffard de 18 ans perd son permis obtenu deux mois plus tôt 13:11
    Saône-et-Loire : X'Plan research remporte un concours porté par Huawei 13:00
    À Lyon, la pépinière du Ninkasi alerte sur "la précarité des artistes émergents" 12:37
    Tripadvisor : Pic, à Valence, parmi les meilleurs des meilleurs du monde 12:10
    Rassemblés pour Villeurbanne élus
    Municipales 2026 : les élus de gauche lancent "Rassemblés pour Villeurbanne" 11:58
    d'heure en heure
    Littérature et rock : Carte de séjour, une biographie monstre pour un groupe lyonnais mythique 11:29
    Festival Sens Interdits, du théâtre dans tous les sens ! 11:15
    Maxi Zoo : 13 nouveaux magasins ouverts entre juillet et septembre 11:13
    Festival Lumière : l'acteur réalisateur Sean Penn présentera quatre de ses films 10:49
    Villeurbanne : neuf interpellations lors d'un coup de filet anti-drogue au Tonkin 10:18
    Lyon : la Halle Tony Garnier en difficulté depuis l'ouverture de la LDLC Arena ? 09:44
    14 000 cartons pour 14 000 personnes sans abris : l'association Alynea lance une action contre la misère 09:09
    Policier au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Un policier condamné pour des violences sur un ado à Vaulx-en-Velin 08:39
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut