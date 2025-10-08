Actualité
Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
Il roule drogué à 169 km/h... Un chauffard de 18 ans perd son permis obtenu deux mois plus tôt

  • par Nathan Chaize

    • Un chauffard a perdu son permis de conduire deux mois après l'avoir obtenu lors d'un contrôle près de Lyon.

    Un jeune homme de 18 ans a été arrêté mardi 30 septembre lors d'un contrôle mené pat les gendarmes de la brigade motorisée de Brignais entre Pusignan et Jonage. Contrôlé à la vitesse de 169 km/h sur une route pourtant limitée à 80 km/h, le chauffard a été testé positif au cannabis.

    Il a immédiatement perdu les six points qui constituaient son permis de conduire obtenu seulement deux mois plus tôt. Au cours du contrôle, les gendarmes ont par ailleurs verbalisé 17 conducteurs en seulement deux heures, pour des excès de vitesse compris entre 30 et 60 km/h.

