Le musée d’art contemporain de Lyon organise un week-end évènement pour ses 40 ans. (@macLYON)

Le MAC Lyon enregistre une hausse de fréquentation de 13% en 2025

    • En 2025, le musée d'Art Contemporain de Lyon aura accueilli 117 897 visiteurs, soit 13% de plus qu'en 2024.

    Les musées lyonnais auront eu du succès cette année. Alors que le musée des Beaux Arts annonçait une hausse de fréquentation de 15% comparé à l'an passé, c'est au tour du MAC (musée d'art contemporain) de Lyon de dévoiler un bilan 2025 positif.

    En 2025, le MAC de Lyon (6e) aura accueilli 117 897 visiteurs, c'est 13% de plus qu'en 2024. Cette année, les moins de 26 ans auront représenté plus de 50% du public. 11% du total des visiteurs découvraient le musée d'Art Contemporain de Lyon pour la première fois.

    Temps forts passés et à venir

    Parmi les temps forts ayant marqué l'année : les deux expositions mêlant art et technologie "Echos du passé, promesse du futur", ainsi qu'"Univers programmés", ayant à elles seules attiré 74 214 visiteurs sur 92 jours.

    Autre moment marquant : l'exposition engagée "Histoires personnelles / Réalités politiques" , ou encore, "Efflorescence / Tel est notre éveil", une exposition abordant des questions d'immigrations et d'héritages culturels.

    En 2026, le musée installé au sein de la Cité internationale présentera trois nouvelles expositions : "Encore lui", de Jean-Claude Guillaumon, "Peinture froide" de Giulia Andreani, ou encore, "Regards sensibles", une mise en lumière de la collection d'art vidéo d’Isabelle et Jean-Conrad Lemaître.

    Mohamed Chihi à Lyon 1
    Harcèlement de rue : les BU de l'Université Lyon 1 se dotent du dispositif "Angela"

    Laisser un commentaire

