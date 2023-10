Saône-et-Loire : la RCEA fermée les 30 et 31 octobre pour travaux

Importants travaux le 30 et 31 octobre. Préfecture de Saône-et-Loire

Les 30 et 31 octobre, des travaux impactant la bretelle de sortie RCEA de l'échangeur de Rozelais à Ciry-le-Noble seront réalisés. La route sera fermée durant ces deux jours.

Afin de continuer les travaux de mise à 2X2 voies de la RCEA entre Ciry-le-Noble et Génelard, la circulation sera coupée le 30 et 31 octobre.

"La bretelle de sortie RCEA de l'échangeur de Rozelay à Ciry-le-Noble (échangeur n16 - direction Paray-le-Monial)" sera fermée pendant ces deux jours. La voie communale de Montbouton qui rejoint Rozelay à Ciry-le-Noble sera également fermée au niveau du pont à proximité de la RCEA, indique la préfecture.

"En conséquence, durant ces deux jours de coupures, les usagers de la RCEA sens Chalon- sur-Saône → Paray-le-Monial, désirant sortir à Rozelay seront invités à sortir en amont, à l’échangeur de Coëre direction Sanvignes-les-Mines pour rejoindre leur destination. Les usagers de Roselay désirant se diriger vers Montceau-Les-Mines et Chalon sont invités à accéder à la RCEA au diffuseur de Coëre via la RD 250 et la RD 230", conclut le communiqué.