Saône-et-Loire : l'entrée est gratuite les premiers dimanches du mois à l'abbaye de Cluny

A partir de novembre, chaque 1er dimanche du mois, l'entrée pour visiter l'abbaye de Cluny est gratuite.

Le Centre des monuments nationaux offre la possibilité aux visiteurs d'entrer gratuitement et sans réservation à l'abbaye et au musée d'art et d'archéologie de Cluny les premiers dimanches des mois de novembre à mars 2024.

L'occasion de découvrir la restauration de la chapelle Jean de Bourbon où de nouveaux vitraux et autels contemporains ont été installés, réalisés par l'artiste Sarkis.

Le Musée d’art et d’archéologie de Cluny est quant à lui abrité dans l’ancien palais abbatial de Jean de Bourbon. Il a été créé en 1864 et dispose d'une importante collection d'objets d'art et d'éléments lapidaires.

L'abbaye et le musée sont ouverts du lundi au dimanche de 9 h 30 à 17 h.