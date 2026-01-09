Jean Lassalle bientôt en "One man show" à Lyon

Le 4 février prochain, l'ancien député, Jean Lassalle, sera de passage à la Bourse du Travail de Lyon pour présenter son one man show "Jean dans la salle."

S’il n’a pas été élu, les élections présidentielles auront au moins permis à Jean Lassalle de se démarquer comme un personnage atypique. Connu pour vouloir "défendre" et "mettre en avant les territoires ruraux", le Pyrénéen avait été la star des réseaux-sociaux lors des dernières élections. Une popularité que le candidat n'a pas manqué de saisir en se lançant... dans l'humour.

Après un premier succès parisien au Théâtre de la Tour Eiffel en octobre dernier, l'ancien député sera de passage à Lyon pour son one man show : "Jean dans la Salle". Sa tournée évoquant ses anecdotes de vie sera présentée à la Bourse du travail (3e) de Lyon le 4 février prochain.

Pour assister au show, il faudra débourser entre 37 et 49 euros suivant la catégorie. A noter que quatre de ses premières dates affichent déjà complètes.

