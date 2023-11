Saône-et-Loire : Amazon recrute 270 saisonniers à Sevrey

À l'approche des fêtes de fin d'année, le géant du e-commerce Amazon recrute 270 saisonniers sur son site de Sevrey.

Amazon recrute. Tandis que les fêtes de fin d'année approchent, le site de vente en ligne Amazon souhaite embaucher 270 saisonniers pour sa plateforme de stockage à Sevrey, en Saône-et-Loire, rapportent nos confrères de France Bleu.

Le géant du e-commerce essaie d'être le plus attractif possible. Le salaire proposé aux futurs saisonniers sera de 12 euros de l'heure. Mais pas seulement. "Amazon propose des salaires compétitifs et avantages sociaux attractifs. Après 24 mois en CDI, nos agents logistiques gagnent plus de 2100 euros bruts par mois soit 22% au-dessus du SMIC, comprenant un 13e mois, auxquels viennent s’ajouter de nombreux avantages dont : un dispositif de participation, divers mécanismes de primes (anniversaires pour valoriser des paliers d’ancienneté, prime de partage de la valeur de 1000 euros en 2023, renouvelée en 2024), un mois de congé paternité/maternité supplémentaire offert, des programmes de formations diplômantes accélérés et gratuits, et de nombreux autres avantages", conclu le communiqué d'Amazon.

