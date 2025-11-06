Rhône : des travaux sur la RD30 du 13 au 19 novembre, la circulation interrompue

La circulation entre Grézieu-la-Varenne et Saint Consorce sera interrompue du 13 au 19 novembre en raison de travaux de réfection de la couche de roulement sur la RD30.

Les usagers devront s’adapter dès le 13 novembre. Le Département du Rhône va en effet réaliser des travaux de réfection de l’enrobée de la RD30 dès le jeudi 13 novembre et jusqu’au mercredi 19 novembre. Les surfaces dégradées vont être rabotées, le revêtement du bitume renouvelé et les marquages repeints. Le montant des travaux est estimé à 215 000 euros.

En conséquence, la circulation sur la RD30, entre Grézieu-la-Varenne et Saint Consorce sera interrompue. Un plan de déviation, via les routes des Monts, la route de Pollionnay et la route de Grézieu, est mis en place dans les deux sens de circulation.