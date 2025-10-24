Villeurbanne : le café de la Paix fermé, il servait de "refuge à des trafiquants"

Un café de Villeurbanne devant lequel plusieurs fusillades ont eu lieu a été fermé par la préfecture du Rhône.

La café de la Paix situé dans le quartier des Buers à Villeurbanne a été fermé pendant trois mois par la préfecture du Rhône a-t-elle annoncé ce vendredi. Déjà averti le 15 octobre, l'établissement hébergeait selon les services de l'état du trafic de drogue.

"Le Café de la Paix sert de refuge à des trafiquants de drogues se sentant surveillés qui cachent leur sacoche remplie de drogue au sein de cet établissement", précise ainsi la préfecture dans son arrêté. Elle rappelle également que des tentatives d'homicides se sont produites les 19 avril et 6 mai 2025 devant le café.

Les services de l'État indiquent par ailleurs que "les services de police ont été pris à partie une douzaine de fois par des groupes de cinq à dix personnes se positionnant devant le café de la Paix (...) en les invectivant, les injuriant et en leur lançant des projectiles".