Saint-Fons teste le dispositif "territoire zéro chômeur longue durée"

La commune de Saint-Fons, située dans le sud de la métropole lyonnaise, va accueillir l'expérimentation "territoire zéro chômeur longue durée". Un dispositif initié en 2016 à dix territoires en France et élargit à 50 autres communes depuis 2020.

C'est un rêve que font tous les maires de France : parvenir au plein-emploi dans leur commune. Une mission très difficile, surtout dans les zones les plus déshéritées. Pour aider les élus à relever ce défi, une loi d'expérimentation mise en place en 2016 permet à des territoires d'accueillir le dispositif "zéro chômeur longue durée", qui rend effectif le droit à l'emploi aux habitants volontaires et concernés par la privation d'un emploi depuis plus d'un an.

Lire aussi : En Auvergne-Rhône-Alpes, le taux de chômage au plus bas depuis 2008

La commune de Saint-Fons est la première du Grand Lyon à tester ce dispositif, qui a été élargi à de nouvelles communes candidates grâce à la seconde loi d'expérimentation promulguée en décembre 2020. Pour Christian Duchêne, le maire de Saint-Fons, il s'agit d'une très bonne nouvelle pour les habitants de Saint-Fons.

"Cette expérimentation est une chance unique pour rompre avec le chômage de longue durée sur le quartier Arsenal-Carnot-Parmentier. Aujourd’hui, c’est aux personnes éloignées de l’emploi que nous pensons. Le chômage n’est pas une fatalité. L’expérimentation de Saint-Fons est une opportunité unique venue du territoire et pour le territoire", a déclaré le maire mercredi 13 juillet.