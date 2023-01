Chômage : forte baisse du nombre de demandeurs d’emploi

Le nombre de personnes sans activité inscrites à Pôle emploi, dans le Rhône, s'allège de 78 800 au quatrième trimestre de 2022.

Le nombre de demandeurs sans aucune activité (catégorie A, la plus regardée) est en baisse dans le département du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, selon les statistiques de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets).

Catégorie A : personne sans emploi devant accomplir des actes positifs de recherche d'emploi (démarches régulières de recherche d'emploi pour lesquelles le demandeur d'emploi doit être en mesure de produire un justificatif) ou à la recherche d'un emploi quel que soit le type de contrat.

Une bonne nouvelle pour le gouvernement Macron qui s'est fixé le plein emploi (taux de chômage de 5% de la population active) d'ici la fin du quinquennat.

Au quatrième semestre, dans le Rhône, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A s'établit en moyenne sur le trimestre à 78 840 personnes. Ce nombre baisse de 5,2 % sur un trimestre (soit -4 290 personnes) et de 11,9% sur un an.

Dans le département du Rhône, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s’établit en moyenne à 143 730 au quatrième trimestre 2022, en baisse de 2% et de 5,6 % sur un an.

A l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes, toujours au quatrième trimestre 2022, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A s’établit en moyenne à 314 510 personnes, en baisse de - 4,3 % et de 10,6 % sur un an. À l'échelle nationale, le nombre baisse aussi, plus modérément, de 3,8% ce trimestre (-9,4% sur un an).

Pour les demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C), on en dénombre 592 430 au quatrième trimestre 2022 (-1,1%) et de - 5,5% en un an. En France métropolitaine, ce nombre baisse de 0,8 % ce trimestre (–5,2 % sur un an)