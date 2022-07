Exposition : Jean Couty, voyage au fil de l’eau

Le musée Jean-Couty dévoile une remarquable rétrospective du peintre lyonnais dont les œuvres n’ont jamais cessé d’être inspirées par l’eau.

C’est en 1938, alors qu’il découvre la Bretagne et ses eaux fougueuses, que Jean Couty (né en 1907 dans sa maison familiale de l’île Barbe) entame un cycle peint consacré à l’eau qu’il poursuit jusqu’à sa mort, en 1991.

Cette nouvelle exposition, conçue comme un voyage au fil de l’eau, révèle ainsi ses œuvres qui, des quais de Saône aux ports de Bretagne, de l’île Barbe aux bords de l’Océan indien, témoignent de la fascination du peintre pour cet élément.

Propice à l’imaginaire et la rêverie, il l’approchait comme si c’était un modèle posé devant lui, créant des paysages empreints des couleurs des saisons dont il se saisissait avec passion et émotion. On découvre ainsi des toiles réalisées dans son atelier tandis qu’il observait la Saône avec ses atmosphères changeantes au gré des lumières du jour les ballets des péniches, les bateaux piégés dans l’eau gelée en hiver mais aussi des portraits de ports français (Saint-Malo, Concarneau, La Rochelle…) comme de villes d’eau et de mers étrangères (la Sérénissime Venise, Santorin, Taormine…).

Une rétrospective douce et chaleureuse à découvrir dans ce lieu d’exception en bord de Saône, à quelques pas de la maison familiale et de l’atelier de l’artiste…

Jean Couty - Au fil de l’eau – Jusqu’au 4 décembre au musée Jean-Couty, Lyon 9e