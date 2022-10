Chômage dans l'Ain : une légère baisse au troisième trimestre

Pole Emploi (Photo by Philippe LOPEZ / AFP)

Les chiffres du nombre de demandeurs d'emploi, en catégorie A, dans l'Ain se stabilisent avec une légère baisse de -0,5 % au troisième trimestre.

Le nombre de demandeurs d'emploi, en catégorie A, dans l'Ain se stabilise. En effet, entre le 2e et le 3e trimestre 2022, seulement -0,5 % de personnes ont quitté Pôle Emploi, ce qui représente 120 individus.

Il s'agit d'une faible amélioration, alors que les chiffres pris sur l'année marquent une forte baisse : -11,6 % de chômeurs tenus de rechercher un emploi (catégorie A) sur tout 2022. Ce 3e trimestre semble donc annoncer un ralentissement de la réduction du chômage. Un phénomène qui n'est pas propre à l'Ain puisqu'on le retrouve quasiment dans tous les départements de la région ainsi qu'à l'échelle nationale.

Cependant dans l'Ain comme dans la plupart des départements, lorsque l'on regroupe toutes les catégories de chômeurs - A, B et C - la tendance s'inverse : +1,2 % du nombre de chômeurs inscrits à Pôle Emploi toutes catégories confondues. Pourtant, en un an, ces chiffres du taux de chômage dans l'Ain avaient chuté de -5,8 %. C'est donc une inversion de tendance importante qui caractérise ce 3e trimestre.

