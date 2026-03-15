Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 56 072

Le premier tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats dans la circonscription Portes du Sud.

- - - - - -

Lyon Capitale - 51 avenue Maréchal Foch - CS 40091 - 69456 Lyon Cedex 06