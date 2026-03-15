Le premier tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats dans la circonscription Portes du Sud.
11 sièges à pourvoir
Corbas, Feyzin, Saint-Fons, Solaize, Vénissieux
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 56 072
Taux d'absentions : 59,74%
Votes blancs ou nuls : 2,48%
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Avançons Ensemble, l'Union de la Gauche et des Ecologistes
|Michèle PICARD
21,85%
4812
|Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|Jean-Noël DUDUKDJIAN
|2,69%
|593
|Faisons mieux pour une Métropole populaire
|Idir BOUMERTIT
23,49%
|5172
|Grand Coeur Lyonnais
|Nathalie FRIER
24,46%
5386
|Une Métropole Qui Nous Ressemble
|Michèle EDERY
5,16%
1136
|A La Reconquête ! De La Métropole de Lyon
|Françoise MAITRE
3%
661
|Remettre la Métropole en ordre
|Marco CHARAVIA
19,34%
4258