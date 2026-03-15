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Parc Ana Maria Primavesi à Vénissieux. ©Thierry Fournier – Métropole de Lyon

Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour Portes du Sud, la droite et LFI au coude-à-coude

  • par Paul Terra

    • Le premier tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats dans la circonscription Portes du Sud.

    11 sièges à pourvoir

    Corbas, Feyzin, Saint-Fons, Solaize, Vénissieux

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 56 072

    Taux d'absentions : 59,74%

    Votes blancs ou nuls : 2,48%

    Nom de la listeTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Avançons Ensemble, l'Union de la Gauche et des EcologistesMichèle PICARD
    21,85%
    4812
    Lutte ouvrière - Le camp des travailleursJean-Noël DUDUKDJIAN2,69%
    		593
    Faisons mieux pour une Métropole populaireIdir BOUMERTIT
    23,49%    		5172
    Grand Coeur LyonnaisNathalie FRIER
    24,46%
    5386
    Une Métropole Qui Nous RessembleMichèle EDERY
    5,16%
    1136
    A La Reconquête ! De La Métropole de LyonFrançoise MAITRE
    3%
    661
    Remettre la Métropole en ordreMarco CHARAVIA
    19,34%
    4258
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