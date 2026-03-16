A Saint-Fons, l'absence de mention de la nationalité étrangère de l'une des colistières entraine l'invalidation des votes en faveur du maire sortant Christian Duchêne.

Mauvaise nouvelle pour le maire sortant de Saint-Fons. Christian Duchêne (DVG) a vu ses voix être invalidées lors du premier tour. En cause, l'absence de texte stipulant la nationalité d’une ressortissante de l’Union européenne figurant sur sa liste. Numéro 14 sur sa liste, Marie Elisabete Domingues Costa est de nationalité portugaise, et l'absence de cette mention invalide les votes.

Actuel adjoint de Christian Duchêne, c'est Hadi Mebarki, également candidat LFI, qui alerte les services de l'Etat ce dimanche. Une erreur qui lui profite, puisqu'il ressort en tête du premier tour avec 28,63 % des voix, loin devant ses opposants, David Debat (DVC) et ses 18,50 % des voix, et Nadia Touris (DVC) qui recueille 11,52 % des suffrages. A noter qu'il y aura donc une triangulaire au second tour à Saint-Fons, entre ces trois candidats.

Christian Duchêne a dénoncé des irrégularités tout au long de la journée, "des bulletins de vote non conformes, des pressions sur les électeurs ainsi que des procurations douteuses". Il contestera les résultats dès ce lundi, annoncent nos confrères du Progrès.