Plus de 500 offres d'emploi à pourvoir lors d'un job dating géant à la LDLC Arena

Plus de 2 000 candidats sont attendus ce lundi 5 octobre à la LDLC Arena pour un vaste job dating. Une trentaine d'entreprises proposeront entre 500 et 700 postes.

La LDLC Arena se transforme en immense espace de recrutement ce lundi 5 octobre. À partir de 13h30, plus de 2 000 demandeurs d'emploi pourront rencontrer une trentaine d'entreprises, avec entre 500 et 700 postes à pourvoir.

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Particularité de l'événement : certains entretiens seront organisés sur un ring olympique, dans l'esprit de la méthode de "street sourcing" développée par l'ancien boxeur Abdel Belmokadem. L'objectif est notamment d'aller vers les candidats éloignés des circuits traditionnels de recrutement.

Ce rendez-vous ouvre la semaine "QPV & ruralité - À compétences égales, chances égales". Jusqu'au 9 octobre, plus de 250 opérations sont programmées en Auvergne-Rhône-Alpes, entre rencontres avec des employeurs, ateliers et découvertes de métiers.