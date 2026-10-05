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Vers une possible grève des bus TCL à Lyon le 15 octobre

  • par La Rédaction

    • La CGT, l'UNSA et la CFDT appellent les salariés de Keolis Bus Lyon à faire grève jeudi 15 octobre. Les syndicats réclament notamment une hausse des salaires et dénoncent des conditions de travail dégradées.

    Une journée de grève se profile sur le réseau de bus lyonnais. Dans un communiqué commun, la CGT, l'UNSA et la CFDT de Keolis Bus Lyon appellent les salariés à cesser le travail jeudi 15 octobre pour réclamer "une véritable augmentation des salaires".

    Selon les organisations syndicales, le salaire brut à l'embauche d'un conducteur-receveur, actuellement fixé à 2 272 euros par mois, aurait dû atteindre près de 2 430 euros s'il avait suivi l'évolution des prix depuis 2020. Elles dénoncent également une "pénurie de bus" ou encore des sous-effectifs chroniques.

    Les syndicats pointent enfin une réduction de l'offre, avec, selon eux, 88 bus en moins en circulation et 50 véhicules articulés remplacés par des bus standards, entraînant davantage de surcharge. Un rassemblement est prévu à 9 heures devant le siège de Sytral Mobilités, boulevard Vivier-Merle, à Lyon.

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