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La Run in Lyon a clôturé la semaine de manière sportive et festive. Photo Lisa Pillaud

Le récap’ des temps forts de la semaine

  • par Lisa Pillaud

    • Mobilisation lycéenne, plan de sécurité, Run in Lyon... Retour sur les faits marquants de la semaine du 28 septembre au 4 octobre à Lyon et ses alentours.

    1. La forte mobilisation lycéenne

    Dès lundi 28 septembre, plusieurs lycées lyonnais ont été visés par des tentatives de blocage. Dès le lendemain, le mouvement s’est amplifié. Selon la préfecture, 20 établissements ont été bloqués dans le Rhône.

    Ce vendredi 2 octobre, le parquet de Lyon faisait état de 138 personnes interpellées et placées en garde à vue depuis le début de la semaine.

    Les lycéens mobilisés dénoncent le manque de moyens, les classes surchargées, l’état des locaux et les difficultés liées à l’orientation. Une nouvelle mobilisation de la jeunesse est annoncée mardi 6 octobre à Lyon, avec un rassemblement prévu à 10 heures place Bellecour.

    2. La Métropole annonce son plan en matière de sécurité

    La nouvelle majorité métropolitaine a adopté lundi 28 septembre une délibération-cadre faisant de la sécurité du quotidien l'une de ses priorités pour le mandat 2026-2032.

    Parmi les mesures annoncées : 30 millions d'euros pour accompagner les communes, un plan de sécurisation des collèges et la création d'une brigade dédiée aux transports en commun.

    Un changement de cap assumé par la présidente de la Métropole Véronique Sarselli, qui entend faire de la sécurité l'une des priorités de son mandat.

    3. Le TEOL officiellement enterré

    Le Sytral a officiellement voté l’abandon du projet de tramway express de l’Ouest lyonnais (TEOL), ce mercredi 30 septembre.

    Porté par l’ancienne majorité écologiste, le projet devait relier Alaï à Tassin-la-Demi-Lune, puis Lyon en passant par Confluence et Jean Macé. Son coût avait été évalué à environ 800 millions d’euros et sa mise en service était envisagée à l’horizon 2032.

    La nouvelle présiente de la Métropole Véronique Sarselli lui préfère le projet de métro E. Elle souhaite désormais lancer de "nouvelles études" pour déterminer la meilleure solution de desserte de l’Ouest lyonnais.

    4. Le retour de la Vogue des marrons

    La fin de semaine a été marqué par le retour de la traditionnelle Vogue des marrons à la Croix-Rousse, samedi 3 octobre. Jusqu’au 11 novembre, manèges, stands et animations investissent le boulevard de la Croix-Rousse pour ce rendez-vous populaire emblématique de l’automne lyonnais.

    Comme chaque année, l’événement entraîne des adaptations de circulation et du réseau TCL dans le secteur.

    5. Run in Lyon : 36 000 coureurs dans les rues de Lyon

    La semaine s’est achevée dans une atmosphère sportive. Ce dimanche 4 octobre, 36 000 coureurs ont participé à la Run in Lyon, avec quatre épreuves au programme : marathon, semi-marathon, 10 km et run solidaire. Le semi-marathon a battu un record de participation avec 17 000 inscrits.

    L'ambiance était au rendez-vous et les coureurs ont traversé plusieurs quartiers de la ville sous les encouragements du public.

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