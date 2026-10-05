Un motard de 24 ans meurt dans un accident à Meyzieu, la piste d'un rodéo étudiée

Deux jeunes motards sont entrés en collision dimanche 4 octobre à Meyzieu. L'un d'eux est décédé tandis que le second a été grièvement blessé.

Un jeune homme de 24 ans a perdu la vie dimanche après-midi dans un accident de moto à Meyzieu. Les faits se sont produits vers 16h45, chemin de Chassieu, à l'est de la rocade, à proximité du Groupama Stadium.

Deux motards, tous deux âgés de 24 ans, sont entrés en collision dans des circonstances qui restent à déterminer. Malgré les tentatives de réanimation des secours, l'un d'eux est décédé sur place. Le second, grièvement blessé, a été transporté à l'hôpital. Dix-sept sapeurs-pompiers ont été mobilisés.

Selon nos confrères du Progrès, les deux hommes circulaient sans casque et se seraient percutés alors qu'ils participaient à un rodéo à moto. Une enquête de police a été ouverte afin d'établir précisément les circonstances du drame.