Lyon : la circulation du métro D perturbée les lundis et mardis soir jusqu'à fin novembre

De nouvelles interventions techniques débutent ce lundi 5 octobre sur la ligne D du métro lyonnais. Jusqu'à fin novembre, la circulation sera interrompue en soirée entre Saxe-Gambetta et Gare de Vénissieux.

Les voyageurs de la ligne D vont devoir adapter leurs trajets en début de semaine. Alors que la ligne était en panne dimanche, à compter de ce lundi 5 octobre et jusqu'à fin novembre, TCL mène de nouvelles interventions techniques destinées à "renforcer la performance" et la fiabilité de la ligne.

Chaque lundi et mardi, à partir de 21h20, les métros circuleront uniquement entre Gare de Vaise et Saxe-Gambetta. Les stations comprises entre Garibaldi et Gare de Vénissieux ne seront donc plus desservies. Des bus relais circuleront toutes les dix minutes entre Saxe-Gambetta et Gare de Vénissieux, en desservant l'ensemble des stations concernées.

Ces opérations font suite à une première phase menée en septembre. En six nuits, six kilomètres de câbles ont notamment été tirés. TCL précise que l'interruption doit s'étendre jusqu'à Gare de Vénissieux afin de permettre la circulation d'un train-travaux transportant équipes et matériel. Le reste de la semaine, la ligne D fonctionnera normalement.