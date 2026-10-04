Logement et Immobilier
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Immobilier à Lyon en 2026 : les prix au m² quartier par quartier

  • par Eloi Thiboud

    • Où les prix au m² baissent-ils le plus à Lyon ? Selon les données de la Chambre des notaires, si le 6ᵉ reste le plus cher à 5 307 euros/m² malgré une baisse continue, d'autres secteurs s'affichent sous la barre des 3 000 euros/m². Décryptage complet du marché immobilier lyonnais quartier par quartier d'après les dernières données des notaires en 2026.

    Lire aussi : Immobilier à Lyon 2025 : les prix au m² quartier par quartier

    Lire aussi : Lyon : prix et évolution du marché immobilier, quartier par quartier

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