Trois coureurs issus de la communauté autochtone rarámuri participeront aux finales de l’UTMB World Series, organisées du 24 au 30 août à Chamonix. Un événement pour ce peuple qui place la course au coeur de leurs traditions.

Rarámuri. Ce nom pourtant méconnu, pourrait sans doute marquer les esprits lors de la 23e édition de l'UTMB Mont-Blanc, organisée du 24 au 30 août. Derrière ce mot, se cache un peuple originaire du Mexique, traduisible comme étant "ceux aux pieds légers". À quelques jours du coup d’envoi de l’HOKA UTMB à Chamonix, trois participants rarámuri s’apprêtent à marquer une première dans l’histoire de la compétition. Mauro Martín Quimare, Jennifer Yáñez Cruz et Reyes Giltro Satevo Sarabeachi seront les premiers coureurs issus de cette communauté à s’élancer lors de deux courses événements.

Mauro Martín Quimare est originaire de Batopilas, tandis que Jennifer Yáñez Cruz et Reyes Giltro Satevo Sarabeachi viennent de Guachochi, deux communes situées dans la région des Barrancas del Cobre.

Dans ces "pueblos mágicos", territoires ancestraux de la Sierra Tarahumara, la course à pied occupe depuis des générations une place majeure dans les déplacements et les traditions spirituelles de cette population autochtone. "A Chihuahua, le trail est pratiqué naturellement et de manière ancestrale, car les communautés autochtones ont besoin de se déplacer à pied pour communiquer entre elles", explique Julio Chávez, directeur général du Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de Chihuahua. De bonnes augures certes, mais rien n'est joué d’avance au circuit mythique du trail mondial.

Qualifiés au Mexique en 2025

Fin août, Mauro Martín Quimare, Jennifer Yáñez Cruz et Reyes Giltro Satevo Sarabeachi participeront à deux des épreuves emblématiques de cette semaine de trail qui traverse les Alpes françaises, italiennes et suisses : l’UTMB, long d’environ 174km et près de 10 000m de dénivelé positif, et la CCC, disputée sur une centaine de kilomètres.

Les trois athlètes ont décroché leur place dans le massif du Mont-Blanc lors de la première édition du Chihuahua by UTMB, organisée en octobre 2025 dans la Sierra Tarahumara. En terminant parmi les trois premiers de leur catégorie, ils ont obtenu un accès direct aux finales de l’UTMB World Series, sans passer par le tirage au sort auquel sont soumis de nombreux coureurs amateurs.

Les coureurs sur la ligne de départ de la première édition du Chihuahua by UTMB, en octobre 2025. (Crédit : DR)

De Chamonix à la Sierra Tarahumara

Cette présence à Chamonix intervient un peu plus d’un mois avant la deuxième édition du Chihuahua by UTMB. Intégrée au circuit mondial de l’UTMB World Series, qui compte plus de 60 événements, la compétition mexicaine se déroulera du jeudi 1 au samedi 3 octobre 2026 dans les Barrancas del Cobre. Sa première édition avait réuni près de 2 000 participants venus de 38 pays.

Mais avant de retrouver leurs terres pour cette deuxième édition, Mauro Martín Quimare, Jennifer Yáñez Cruz et Reyes Giltro Satevo Sarabeachi devront donc se confronter aux sentiers alpins trinationaux. Un événement pour la communauté rarámuri dont le départ sera donné la semaine prochaine à Chamonix.

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