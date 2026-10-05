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Les CRS regroupés ce vendredi 2 octobre devant le lycée Edouard-Herriot à Lyon. @CL

Mouvement lycéen : 21 établissements fermés ce lundi dans le Rhône

  • par Vincent Guiraud

    • Alors que le mouvement lycéen devrait se poursuivre ce lundi 5 octobre dans la métropole de Lyon et le Rhône, 21 établissements seront fermés aujourd'hui. Des interdictions de rassemblement ont été pris par la préfecture devant les lycées concernés.

    La préfecture du Rhône se prépare à une nouvelle journée de mobilisation lycéenne. Alors que, selon la préfecture, "de nombreux messages" appellent à renouveler les actions ce lundi 5 octobre, un dispositif de sécurité "adapté et robuste" sera déployé. La semaine dernière, 140 personnes ont été interpellées en marge du mouvement.

    A lire aussi : Mobilisation des lycéens : Une nouvelle manifestation annoncée ce mardi

    Deux arrêtés préfectoraux interdisent par ailleurs ce lundi les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs entre 6 heures et 18 heures dans un rayon de 100 mètres autour de 21 établissements, répartis notamment à Lyon, Villeurbanne, Vénissieux, Vaulx-en-Velin, Givors ou encore Villefranche-sur-Saône. Dans ces établissements, les cours seront donnés en distanciel.

    Par ailleurs, l'achat, la vente, le transport et l'utilisation d'articles pyrotechniques seront également réglementés les 5 et 6 octobre, tandis que la vente à emporter et le transport de carburants seront interdits sur cette même période. Le préfet Étienne Guyot rappelle enfin que la responsabilité civile des parents pourra être engagée en cas de dégradations commises par des mineurs.

    Les 21 établissements fermés ce lundi :

    • Lycée Casanova — Givors
    • Lycée Louis Armand — Gleizé
    • Lycée Cité Scolaire Internationale — Lyon 7e
    • Lycée Claude Bernard — Villefranche-sur-Saône
    • Lycée docteur Charles Mérieux — Lyon 7e
    • Lycée Aragon Picasso — Givors
    • Lycée Guimard — Lyon 7e
    • Lycée Monplaisir — Lyon 8e
    • Lycée Brel — Vénissieux
    • LP Canuts — Vaulx-en-Velin
    • Lycée René Descartes — Saint-Genis-Laval
    • Lycée Condorcet — Saint-Priest
    • Lycée Doisneau — Vaulx-en-Velin
    • Lycée Fays — Villeurbanne
    • Lycée Édouard Herriot — Lyon 6e
    • Collège Henri Barbusse — Vaulx-en-Velin
    • Collège Aimé Césaire — Vaulx-en-Velin
    • Lycée Fitzgerald — Saint-Romain-en-Gal
    • Institut Robin — Sainte-Colombe
    • Lycée La Martinière Diderot — Lyon 1er
    • Lycée Sembat Seguin — Vénissieux

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