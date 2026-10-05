Mouvement lycéen : 21 établissements fermés ce lundi dans le Rhône

Alors que le mouvement lycéen devrait se poursuivre ce lundi 5 octobre dans la métropole de Lyon et le Rhône, 21 établissements seront fermés aujourd'hui. Des interdictions de rassemblement ont été pris par la préfecture devant les lycées concernés.

La préfecture du Rhône se prépare à une nouvelle journée de mobilisation lycéenne. Alors que, selon la préfecture, "de nombreux messages" appellent à renouveler les actions ce lundi 5 octobre, un dispositif de sécurité "adapté et robuste" sera déployé. La semaine dernière, 140 personnes ont été interpellées en marge du mouvement.

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Deux arrêtés préfectoraux interdisent par ailleurs ce lundi les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs entre 6 heures et 18 heures dans un rayon de 100 mètres autour de 21 établissements, répartis notamment à Lyon, Villeurbanne, Vénissieux, Vaulx-en-Velin, Givors ou encore Villefranche-sur-Saône. Dans ces établissements, les cours seront donnés en distanciel.

Par ailleurs, l'achat, la vente, le transport et l'utilisation d'articles pyrotechniques seront également réglementés les 5 et 6 octobre, tandis que la vente à emporter et le transport de carburants seront interdits sur cette même période. Le préfet Étienne Guyot rappelle enfin que la responsabilité civile des parents pourra être engagée en cas de dégradations commises par des mineurs.

Les 21 établissements fermés ce lundi :

Lycée Casanova — Givors

Lycée Louis Armand — Gleizé

Lycée Cité Scolaire Internationale — Lyon 7e

Lycée Claude Bernard — Villefranche-sur-Saône

Lycée docteur Charles Mérieux — Lyon 7e

Lycée Aragon Picasso — Givors

Lycée Guimard — Lyon 7e

Lycée Monplaisir — Lyon 8e

Lycée Brel — Vénissieux

LP Canuts — Vaulx-en-Velin

Lycée René Descartes — Saint-Genis-Laval

Lycée Condorcet — Saint-Priest

Lycée Doisneau — Vaulx-en-Velin

Lycée Fays — Villeurbanne

Lycée Édouard Herriot — Lyon 6e

Collège Henri Barbusse — Vaulx-en-Velin

Collège Aimé Césaire — Vaulx-en-Veli n

n Lycée Fitzgerald — Saint-Romain-en-Gal

Institut Robin — Sainte-Colombe

Lycée La Martinière Diderot — Lyon 1er

Lycée Sembat Seguin — Vénissieux

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