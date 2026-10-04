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Métropole de Lyon vue du ciel

Immobilier : les prix commune par commune dans la métropole de Lyon

  • par Eloi Thiboud

    • Alors que le marché immobilier poursuit ses ajustements dans la métropole lyonnaise, découvrez notre baromètre complet des prix au mètre carré et leurs évolutions sur 6 mois et 5 ans. De Villeurbanne à Sainte-Foy-lès-Lyon, en passant par Écully et Caluire-et-Cuire, consultez les chiffres clés de votre commune issus des données de la chambre des notaires en 2026.

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