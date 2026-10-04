Immobilier : les prix commune par commune dans la métropole de Lyon

Alors que le marché immobilier poursuit ses ajustements dans la métropole lyonnaise, découvrez notre baromètre complet des prix au mètre carré et leurs évolutions sur 6 mois et 5 ans. De Villeurbanne à Sainte-Foy-lès-Lyon, en passant par Écully et Caluire-et-Cuire, consultez les chiffres clés de votre commune issus des données de la chambre des notaires en 2026.