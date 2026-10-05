Un lundi lumineux et chaud à Lyon, jusqu'à 26 degrés attendus

C'est une nouvelle belle journée avec une chaleur soutenue pour la période qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce lundi 5 octobre 2026.

Alors que le mois d'octobre a déjà bien débuté, l'été joue les prolongations à Lyon. Ce lundi 5 octobre 2026, le temps s'annonce ensoleillé du matin au soir et chaud pour la période. Le soleil brillera sous un temps calme.

Côtés températures il fait 13 degrés ce lundi matin mais le mercure atteindra les 26 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs 7 à 8 degrés au dessus des normales de saison.