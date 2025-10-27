Un incendie criminel sur des câbles de signalisation entre Valence et Avignon a paralysé, lundi matin, une grande partie du trafic TGV au départ et à l’arrivée de Lyon.

C’est un lundi noir pour les voyageurs lyonnais, alors que débute la deuxième de vacances scolaires. Depuis 6 heures, la gare de Lyon Part-Dieu tourne au ralenti. En cause : un incendie volontaire sur des câbles de signalisation entre Valence et Avignon, identifié par la SNCF comme un acte de vandalisme. L’incident a provoqué une désorganisation totale sur la ligne à grande vitesse reliant Paris au Sud-Est.

Pour contourner la zone endommagée, les TGV ont été contraints d’emprunter la ligne classique, rallongeant considérablement les temps de trajet. Résultat : des retards atteignant trois heures et des suppressions en cascade, notamment sur les liaisons vers Marseille, Nice ou encore Bruxelles.

Vers 8 heures, aucun train au départ de Paris n’allait au-delà de Lyon avant 11 heures, selon le site de la SNCF. Dans l’autre sens, les voyageurs en provenance du Sud ont dû patienter longuement sur les quais de la gare lyonnaise.

Le retour à la normale n'est pas attendu avant demain, indique la compagnie ferroviaire.