Le Département du Rhône construit son premier internat public à Monsols

L'Internat d'excellence ruralité de Deux-Grosnes, en construction sur le site du collège Mont Saint-Rigaud de Monsols, ouvrira à la rentrée 2026.

Le Département du Rhône, l'un des rares à ne pas posséder d'internat public, lance la création d'un Internat d'excellence ruralité à Monsols. Ce nouvel équipement labellisé au niveau national ouvrira à la rentrée scolaire 2026.

Le projet, d'un montant total de 3,75 millions d'euros, est financé par le Département et cofinancé à hauteur de 1,25 million par l'État grâce au label "Internat d'excellence rural". L'établissement accueillera 48 collégiens internes passionnés d'activité physique et de pleine nature.

L'internat propose plusieurs innovations pour favoriser la réussite scolaire : chambres de deux élèves uniquement, salles d'études prolongées par un espace extérieur, accessibilité complète pour les collégiens en situation de handicap et restauration privilégiant les produits locaux en circuits courts. Une section sportive départementale orientée vers le sport nature sera développée en partenariat avec des fédérations sportives.

Les travaux, débutés le 30 juin 2025, sont réalisés par le groupe Baudin Chateauneuf sur une conception d'Ataub Architectes. Le bâtiment vise l'excellence énergétique et intègre des bois issus des forêts départementales. Le gros-œuvre du rez-de-chaussée est terminé et celui du premier étage est en cours. Le bâtiment sera hors d'eau et hors d'air mi-janvier 2026, pour une livraison prévue en juillet 2026.