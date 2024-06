A deux semaines des législatives anticipées voici le rapport de force à droite et à l'extrême droite dans les 14 circonscriptions du Rhône.

Après une semaine agitée, entre tractations, alliances et brouilles politiques, la droite et l'extrême-droite ont déposé, comme l'ensemble des partis politiques, les noms de leurs candidats pour les prochaines élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochain.

Douze candidats défendront les couleurs du Rassemblement national, quatorze pour Les Républicains, onze pour Reconquête tandis que deux candidats défendront les couleurs communes du RN et des LR version Eric Ciotti.

Deux dissidents LR soutenus par le RN dans le Rhône

Après l'annonce de l'accord entre les Républicains et le Rassemblement national faite par Eric Ciotti, président des LR, et le feuilleton qui a entouré le parti de droite toute la semaine dernière, il y a seulement dans les 9e et 11e circonscriptions qu'un candidat se présente sous la double étiquette LR/RN. Dans la 9e circonscription, Patrick Louis fera face à Alexandre Portier, candidat LR. Dans la 11e, Alexandre Humbert Dupalais sera opposé, pour les candidats de droite, à Cindy Ferro. Dans ces deux circonscriptions, aucun candidat Reconquête ne sera présent.

Les Républicains, en dehors de la branche ayant suivi Eric Ciotti, présenteront un candidat dans chacune des 14 circonscriptions du Rhône, dont notamment les deux sortants Nathalie Serre (8e), et Alexandre Portier (LR). Le Rassemblement National sera lui présent également dans toutes les circonscriptions.

Reconquête ne présente pas de candidat dans la 6e circonscription, sans que l'on sache si Délia Agus, candidate pour le RN, représente les deux partis d'extrême-droite.

Les candidats RN :

Laurent Mouton (1 ère )

) Anaëlle Bisleau (2 e )

) Clotilde Morin (3 e )

) Yannick Chaumont (4 e )

) Sasha Bitoum (5 e )

) Délia Agus (6 e )

) Cédric Pignal (7 e )

) Jonathan Géry (8 e )

) Cécile Patout (10 e )

) Clémence Luisier (12 e )

) Tiffany Joncour (13 e )

) Cédric Mermet (14e)

Les candidats LR :

Grégory Sansoz (1 ère )

) Maryll Guilloteau (2 e )

) Béatrice de Montille (3 e )

) Romain Billard (4 e )

) Bastien Joint (5 e )

) Marc Fraysse (6 e )

) Myriam Fontaine (7 e )

) Nathalie Serre (8 e )

) Alexandre Portier (9 e )

) Sophie Cruz (10 e )

) Cindy Ferro (11 e )

) Pascal Charmot (12 e )

) Philippe Meunier (13 e )

) David Mazzone (14e)

Les candidats LR / RN :

Patrick Louis (9 e )

) Alexandre Humbert Dupalais (11e)

Les candidats Reconquête :