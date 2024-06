Une automobiliste a percuté un véhicule de gendarmerie le 8 juin à Dommartin près de Lyon.

Samedi 8 juin, un véhicule des gendarmes de la Brigade motorisée de Dardilly a été percuté par une automobiliste ivre sur la route départementale 306 à Dommartin. Alors qu'ils procédaient à un contrôle vers 12 h au lieu dit La Chicotière, ils ont stationné leur véhicule hors de la chaussée.

Un gendarme blessé

Après avoir procédé au contrôle d'un automobiliste, ils coupent la circulation pour permettre à ce dernier de s'insérer. C'est alors qu'une conductrice décide de doubler par la droite en empruntant le trottoir, et percute ainsi le véhicule des gendarmes stationné.

L'un des militaires a été projeté au sol et a reçu une ITT de trois jours. La conductrice a été immédiatement interpellée et son dépistage à l'alcoolémie s'est révélé positif. Elle a été placée en garde à vue et a reconnu les faits après un dégrisement.

Elle comparaîtra devant un tribunal et son permis de conduire fera l'objet d'une suspension administrative.