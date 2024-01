Cartes. Les mauvais élèves du logement social dans la métropole de Lyon

De nombreuses communes de la métropole de Lyon peinent ou rechignent à atteindre le taux règlementaire de logements sociaux. En 2022, près de 80 000 demandes restaient en attente.

Après plusieurs mois de prédictions, et des informations dévoilées dans nos colonnes, la préfète du Rhône, Fabienne Buccio a officiellement entériné la perte des compétences d'urbanisme de sept communes du Rhône dont quatre dans la métropole de Lyon. Les communes de Caluire-et-Cuire, Tassin, Saint-Genis-Laval, Mions, Chaponnay, Chazay d’Azergues et Saint-Symphorien d’Ozon ne signeront donc plus les permis de construire, la charge revenant aux services de l'Etat.

Déjà, la maire de Saint-Genis-Laval, Marylène Millet a annoncé qu'elle contestera cette décision prise par les services de l'Etat pour punir les - très - mauvais élèves en matière de respect de la loi SRU, qui impose aux communes de plus de 3 500 habitants de disposer de 20 à 25 % de logements sociaux. Ailleurs, le maire de Mions a écrit des courriers à la représentante de l'Etat, dans l'espoir qu'elle revienne sur sa décision. Si seules sept communes ont perdu leurs compétences d'urbanisme, 21 au total ont été déclarées carencées en raison du non-respect de leur objectif de réalisations pour la période triennale 2020-2022 (voir ci-dessous).

Les services de l'Etat ont par ailleurs prononcé la fin de carence de sept communes ayant atteint des taux de réalisation de leur objectif d'au moins 50 % pour la moins bonne élève, Chaponost. Et jusqu'à 103,82 % pour la commune d'Oullins, dirigée par la maire LR Clotilde Pouzergue et fusionnée depuis le 1er janvier avec Pierre-Bénite.

Les communes de l'Ouest lyonnais à la traîne

Avec un taux de réalisation à seulement 18,87 % des 657 logements à atteindre, la commune de Caluire-et-Cuire dirigée par le maire LR Philippe Cochet est la pire élève selon les chiffres des arrêtés préfectoraux déclarant la carence des communes. Elle est suivie de près par Tassin-la-Demi-Lune et son maire LR Pascal Charmot, qui n'a réalisé que 19,30 % des 513 logements qu'elle devait construire.

La carte ci-dessus indique le pourcentage et le nombre de logements locatifs sociaux de chaque commune concernée par la loi SRU. Ainsi, au 1er janvier 2022, la commune de Tassin ne comptait que 15,59 % de logements locatif sociaux au sein de son parc immobilier. Carencée malgré un taux de réalisation honorable de 43,67 %, Sainte-Foy-Lès-Lyon ne compte par ailleurs que 13,85 % de logements sociaux.

Dans la métropole de Lyon, 78 172 ménages en attente d'un logement social en 2022

En 2022, 538 demandes se trouvaient encore en attente pour cette seule commune (voir carte ci-dessous), qui n'a pu loger que 85 ménages. Ils auront en moyenne attendu 26 mois (contre 23 dans l'ensemble de la métropole de Lyon) avant d'obtenir leur logement. Dans la métropole de Lyon, ce sont au total 78 172 dossiers qui sont restés en attente en 2022 pour seulement 8 507 ménages logés.

A Lyon qui dispose d'un taux de logements sociaux de 23 %, il faut attendre en moyenne 24 mois pour obtenir une place. En 2022, 2 734 ménages ont été parmi les heureux élus, tandis que 8 381 autres sont restés en attente. De fortes disparités apparaissent entre les arrondissements de la capitale des Gaules (voir carte ci-dessous). Les 3e, 7e et 8e arrondissements concentrent à eux seuls près de 20 % de l'ensemble des demandes de logement dans la métropole de Lyon. En 2022, à peine 10 % des demandes en attente ont été satisfaites dans ces trois arrondissements.