Le Carnaval des Pentes prévu ce vendredi a été interdit par la préfecture du Rhône.

Prévu vendredi 24 mai, le Carnaval des pentes, organisé par une quarantaine d'associations et de collectifs de gauche, a été interdit par le préfecture du Rhône qui avance un "risque sérieux de troubles à l'ordre public".

Prévu à partir de 20 h, ce rassemblement est décrit comme "une grande fête sauvage et populaire contre les Jeux olympiques, la guerre en Palestine et les réformes de Macron", "antisexiste, antifasciste, antiraciste et anticapitaliste".

Le 26 mai 2023 pour la première édition du carnaval, la mairie et le commissariat du 1er arrondissement avaient été dégradés dans un contexte social explosif en plein contestation contre la réforme des retraites.