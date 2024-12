Le futur collège d'Albigny-sur-Saône s'appellera du nom de Marie Marvingt, pionnière de l'aviation en France.

Les enfants du Conseil Municipal d’Enfants d’Albigny-sur-Saône ont voté à l’unanimité le nom de Marie Marvingt pour le futur collège de la commune. Marie Marvingt, née en 1875 et morte en 1963 a été une pionnière dans l'aviation en France mais également sportive, infirmière et journaliste.

"En France, les femmes sont encore trop peu représentées dans l’espace public et sur les bâtiments publics. Par ce choix, les collégiens et collégiennes redonnent sa place à une figure féminine forte, mettent en lumière son histoire jusqu’alors ignorée par beaucoup d’entre nous, et participent à l’héritage culturel qui sera transmis aux générations futures" estime Véronique Moreira, vice-présidente de la Métropole de Lyon chargée de l'éducation.

Ce collège qui pourra accueillir 730 élèves, dont les élèves des classes Ulis (Unités localisées pour l'inclusion scolaire) s'étendra sur 7000 m2 et comptera 32 salles d'enseignement, un restaurant scolaire, un foyer des élèves ou encore des équipements sportifs intérieurs et extérieures.

"Il répond aux besoins démographiques croissants sur le territoire des communes du Val de Saône et au rééquilibrage des effectifs des collèges existants" explique la Métropole de Lyon dans un communiqué. Les travaux devraient débuter en 2025 pour une mise en service du futur établissement scolaire à la rentrée 2027.