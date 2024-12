Laure et Jessica, mamans d’Iris et Warren ©CM

Plus de deux ans après l'accident routier mortel, ayant tué Iris 15 ans et Warren 17 ans, les mères des deux victimes ont été reçues par le maire de Lyon, le 4 décembre dernier.

Laure Cédat et Jessica Souchit, mères d'Iris et Warren tués en août 2022 dans un accident de la route, ont été reçues par le Maire de Lyon le 4 décembre dernier. Depuis la mort de leurs enfants, percutés par une ambulance alors qu'ils circulaient en trottinette sur le quai Maréchal Joffre, les deux mères mènent une lutte pour la sécurisation des voies de circulation à Lyon. Ensembles, elles militent pour la fin des voies partagées entre cyclistes, trottinette, bus et véhicule de secours, afin de garantir à tous, une meilleure sécurité.

Reçues dans le bureau de Grégory Doucet à l'Hôtel de Ville de Lyon, Laure et Jessica ont déclaré avoir été "terriblement déçues" par l'attitude du maire, et par son manque de compassion : "Il nous a mis dans une case en nous prenant pour des opposantes" ont-elles expliqué, selon Tribune de Lyon.

Car si Laure Cédat est l'une des membres du collectif des Défenseur de Lyon et du Grand Lyon qui s'opposent aux travaux engagés dans la Ville de Lyon, c'est pour évoquer la protection des jeunes sur la route, qu'elle avait été reçue par Grégory Doucet.

A lire aussi :