Rhône : la police met fin aux braquages de magasins de téléphonie

De nombreux braquages ont eu lieu, ciblant des magasins de téléphonie, depuis fin 2022. Ce mois de mai, un groupe d'individus a été identifié et appréhendé par les policiers du Rhône.

Depuis la fin de l'année 2022, de nombreuses boutiques de téléphonie dans la zone sud-est de la France ont été la cible de vols violents. Les auteurs opéraient de manière très organisée en braquant les commerces armés. Ils ont ainsi volé une grande quantité de téléphones mobiles. Ils prenaient ensuite la fuite à bord de véhicules volés ou faussement plaqués, qu'ils incendiaient peu après les faits.

Un dernier braquage

Après plusieurs mois d'enquête menée par la sûreté départementale du Rhône, le principal instigateur de ces vols avec violence a été identifié. Les enquêteurs ont récemment suspecté une action du groupe le 9 mai. Le magasin Orange de Mazamet (81) en était la cible. Il a été braqué par les individus armés et masqués qui ont pris en otage une employée pour accéder à la réserve. Ils ont dérobé 190 téléphones et montres connectées avant de prendre la fuite à bord de deux véhicules.

Les forces de l'ordre ont rapidement repéré les véhicules des braqueurs sur l'autoroute à hauteur de Saint-Chamond (42) et ont réussi à les arrêter avec le soutien des CRS. Les six occupants des deux voitures ont été interpellés, dont le principal instigateur identifié précédemment. Les deux véhicules étaient volés et l'ensemble du butin a été retrouvé ainsi que les tenues portées par les braqueurs.

Six personnes mises en examen

Les six individus ont été déférés devant le Parquet de Lyon le 12 mai pour l'ouverture d'une information des chefs de vols en bande organisée, recels de vols en bande organisée, associations de malfaiteurs et destruction par incendie. Deux des mis en examen ont été placés sous contrôle judiciaire tandis que les quatre autres ont été placés en détention provisoire.