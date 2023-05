L'ultra boucle de la Sarra, trail lyonnais qui se déroule sur la colline de Fourvière depuis l'ancienne piste de ski de la Sarra a débuté vendredi 12 mai. Ce samedi soir, deux nouvelles épreuves prendront leur départ.

Le trail de l'ultra boucle de la Sarra regroupe plusieurs épreuves de différentes longueurs : 24 heures, 6 heures et 2 heures. Les coureurs qui ont choisi la course de 24 heures sont déjà partis vendredi soir à 23 heures et termineront donc la course ce samedi. Le coup d'envoi des deux autres épreuves sera donné ce soir à 17 heures pour le parcours de 6 heures et à 21 heures pour celui de 2 heures. Le trail se déroule sur la colline de Fourvière depuis l'ancienne piste de ski de la Sarra.

Si les inscriptions sont déjà closes, il est encore possible d'aller soutenir les coureurs. Par dessus tout avec le temps maussade et fortement pluvieux de ce samedi soir. C'est aussi l'occasion de boire un verre dans une bonne ambiance. Les meilleurs endroits pour regarder les coureurs sont :