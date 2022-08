Rhône : accès interdit à plusieurs forêts du département

En plus des feux d'artifice, la préfecture du Rhône a également interdit l'accès aux forêts de la Cantinière, de la Pyramide et des Landes du Beaujolais afin de prévenir des risques d'incendies.

Puisque l'épisode de forte chaleur persiste, la préfecture du Rhône prend des mesures pour essayer de limiter les risques d'incendies. En cette période de sécheresse, l'accès à plusieurs forêts du département a été interdit. Cela concerne les espaces de la Cantinière, de la Pyramide et des Landes du Beaujolais.

Il est défendu aux personnes et aux véhicules d'y circuler et d'y stationner en dehors des routes, et ce jusqu'au 16 août inclus. Ces mesures seront réévaluées en fonction de l’évolution des conditions météorologiques.

Pour rappel, le préfet du Rhône, Pascal Mailhos, a aussi interdit l'usage des feux d’artifice sur le territoire, et ce jusqu'au même jour, le 16 août.