L’association Saint-Just Respire critique la volonté du maire du 5e arrondissement de Lyon, Thomas Rudigoz, de rouvrir la montée du Chemin Neuf au transit automobile.

Deux semaines après l'accident d'une jeune cycliste de 14 ans, la montée du Chemin Neuf, fait de nouveau l'objet de débats à Lyon. Alors que la Métropole de Lyon organise une visite presse ce mercredi pour répondre "à la recrudescence des accidents liés à la circulation des cyclistes" sur cette voirie qui relie le vieux Lyon au quartier de Saint-Just, l'association Saint-Just Respire s'alarme dans un communiqué des déclarations du maire du 5e arrondissement Thomas Rudigoz qui évoquait dans nos colonnes sa volonté d'arrêter les Voies lyonnaises et de rouvrir la montée du Chemin Neuf à la circulation de transit.

Une décision jugée "inquiétante" par les riverains mobilisés, qui dénoncent l’absence de concertation et un possible recul en matière de sécurité. L’association rappelle que l’aménagement cyclable récent serait déjà très fréquenté, avec près de 2 000 passages quotidiens de cyclistes selon des comptages indépendants. Elle met aussi en avant une hausse de la fréquentation piétonne depuis la mise en place des restrictions de circulation, sur une voie réputée étroite et pentue.

Les données d’accidentologie nourrissent également l’inquiétude. Entre 2007 et 2024, une trentaine d’accidents corporels ont été recensés sur cette montée, impliquant cyclistes, automobilistes et deux-roues. Pour Saint-Just Respire, rouvrir l’axe au transit automobile reviendrait à "réintroduire un danger" alors que les aménagements actuels restent perfectibles mais jugés nécessaires.

Ainsi, l’association appelle à maintenir les aménagements, poursuivre la sécurisation du réseau et engager une concertation avec habitants et usagers avant toute décision.