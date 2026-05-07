Baignade urbaine à Confluence : Pierre Oliver dénonce la "concertation sans choix" de la Ville de Lyon

Alors que la Ville de Lyon a lancé une concertation citoyenne sur le projet de baignade urbaine dans la darse de Confluence, prévu pour l'été 2027, la marie du 2e arrondissement estime que "cette initiative interroge sur sa sincérité."

Le 20 avril dernier, la Ville de Lyon lançait une grande concertation publique pour recueillir les attentes des riverains sur le projet de baignade urbaine dans la darse de Confluence, située dans le 2e arrondissement, prévu pour l’été 2027. Elle est disponible sur la plateforme Oyé ! jusqu’au 31 mai inclus.

Pour rappel, cette baignade sera composée de trois bassins sécurisés au sein d’un périmètre de 1 500 m2. Ils auront deux usages : récréatif, d’abord, destiné au plus grand nombre (deux bassins seront dotés de fonds aménagés), et sportif, avec des lignes d’eau dédiées à la nage.

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"À aucun moment les habitants ne sont invités à se prononcer sur l’essentiel"

Deux semaines après cette annonce, le maire LR du 2e arrondissement Pierre Oliver estime ce jeudi dans un communiqué que "cette initiative interroge sur sa sincérité", jugeant qu’à "aucun moment les habitants ne sont invités à se prononcer sur l’essentiel : souhaitent-ils, oui ou non, la réalisation de ce projet ?"

La concertation proposée porterait "uniquement sur les aménagements, les usages et les équipements attendus", impliquant donc, toujours selon la mairie du 2e arrondissement, "que la décision de créer cet espace de baignade est déjà arrêtée, sans aucune consultation préalable des habitants du quartier. Dès lors, il ne s’agit plus de concerter, mais d’accompagner une décision actée." Une analyse qui reste toutefois à relativiser puisque dans le questionnaire, les questions : "Est-ce que vous imaginez vous baigner demain à Confluence ?", "Quelles seraient vos principales attentes et/ou inquiétudes vis-à-vis de la baignade dans l’eau de la Saône ?" ou encore "À plus long terme, imaginez-vous vous baigner dans le Rhône et/ou la Saône ?" sont proposées.

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La Ville de Lyon doit "revoir sa méthode"

Pourtant, Pierre Oliver maintient être "régulièrement interpellé par les riverains de Confluence", assurant que "beaucoup expriment des inquiétudes : absence d’étude d’impact, nuisances sonores sous leurs fenêtres, afflux de fréquentation, questions de sécurité et, plus largement, dégradation du cadre de vie." Il ajoute : "Ces préoccupations méritent mieux qu’un simple questionnaire en ligne." Là aussi, la Ville de Lyon avait indiqué que différentes réunions de travail étaient prévues avec les habitants et commerçants du quartier.

La mairie du 2e arrondissement juge par ailleurs qu’une "démarche démocratique sincère suppose de poser clairement toutes les options, y compris celle de ne pas faire. La participation citoyenne ne peut être un simple outil de validation a posteriori. Elle doit rester un levier réel de décision." Et demande enfin à la mairie centrale de "revoir sa méthode, d’associer les habitants du quartier de Confluence et de garantir une transparence totale dans la prise de décision. Si les habitants expriment un rejet clair, ce projet devra être abandonné et réétudié."

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