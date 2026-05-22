Près de 100 000 festivaliers pour les Nuits Sonores à Lyon

Tenu du 13 au 17 mai à Lyon, le festival des Nuits Sonores a affiché complet avec quelque 98 000 festivaliers.

La popularité des Nuits Sonores continue de grimper. Pour la deuxième année consécutive, le festival de musiques électroniques et alternatives a à nouveau affiché complet. Ouvert le mercredi 13 mai par les artistes ukrainiennes, Heinali et Andriana-Yaroslava Saienko, puis, clôturé dimanche 17 mai au rythme de la techno de Sama’ Abdulhadi, le festival de quatre jours a rassemblé quelque 98 000 festivaliers toutes scènes et programmes confondus.

"Cette 23e édition des Nuits Sonores restera dans nos coeur pour son ambition son engagement, son intensité. Elle a permis de saisir combien le bonheur de vivre tous ces moments de cohésion et de fête ensemble est précieux", se réjouit l'organisation à l'issue du festival. Parmi les temps forts de l'événement, le show d'Alex Wilcox, qui a réussi à faire chanter des foules entières sur des airs punk et anglais qu'ils ne connaissaient pas, ou encore, le live de Zulu, aux collages esthétiques audacieux, mêlant trip-hop, mumble rap et pop-noise.

Bonne nouvelle. L'organisation a d'ores et déjà annoncé la tenue d'une 24e édition en mai prochain.

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