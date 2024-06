Lyon : une jeune femme agressée au couteau à La Croix-Rousse

Illustration police nationale. (Photo by Lou Benoist / AFP)

Une jeune femme de 24 ans a été agressée au couteau dans la nuit du 8 au 9 juin à La Croix-Rousse, une pétition a été mise en ligne par sa mère pour installer des caméras de vidéosurveillance dans le quartier.

Emma, une jeune femme de 24 ans, a été agressée au couteau dans la nuit du 8 au 9 juin dans le quartier de La Croix-Rousse, rapporte Le Progrès dimanche 23 juin. Quartier emblématique de Lyon, La Croix-Rousse (Lyon 4e), est un quartier réputé paisible, mais dont la qualité de vie s'est dégradée comme partout du fait de la montée de l'insécurité.

Une tentative de racket qui se transforme en scène de crime

Les faits se sont déroulés vers 2h du matin, au début du mois de juin, dans la nuit du 8 au 9. La jeune femme de 24 ans fêtait un anniversaire avec trois amis, sur la place du Gros Cailloux, au bout du boulevard de La Croix-Rousse. Les quatre jeunes auraient subi une tentative de racket qui a mal tourné, et la victime se serait vue assener deux coups de couteau au niveau du thorax. L'agresseur aurait ensuite pris la fuite, et la jeune femme a été transportée aux urgences par les pompiers, avec à la clé, sept points de suture et plusieurs jours d'arrêt de travail.

"À quelques centimètres près, elle ne serait plus là !"

La mère de la victime, commerçante de La Croix-Rousse, a mis en ligne une pétition sur le site change.org, pour demander l'installation de caméras de surveillance dans le 4e arrondissement, elle dénonce : "À quelques centimètres près, elle ne serait plus là !". Malgré les nombreux témoins sur place, les agresseurs n'ont pas pu être identifiés.

Ce drame intervient quelques semaines après l'attaque au couteau à la station de métro Jean Jaurès (Lyon 7e).