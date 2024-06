Réforme du périscolaire à Lyon : une première adaptation "insuffisante" pour les parents d'élèves

Malgré une première adaptation consentie par la Ville de Lyon, le collectif des représentants de parents d'élèves d'une centaine d'écoles maintien la pression sur l'exécutif écologiste pour obtenir des nouvelles modifications concernant sa réforme du périscolaire.

Jeudi 29 mai, la Ville de Lyon a annoncé consentir à harmoniser l'heure de départ des élèves de maternelle et d'élémentaire à partir de 17 h 45 dans le cadre de sa réforme du temps périscolaire. Une annonce intervenue après plusieurs semaines de mobilisation de collectifs de parents d'élèves regroupant une centaine d'écoles lyonnaises, aboutissant la semaine dernière à la saisie de la médiatrice de la Ville ainsi qu'au dépôt d'un recours gracieux pour contester la délibération entérinant la réforme "Pep's" portée par l'exécutif écologiste. Interrogée sur le sujet à l'occasion du conseil municipal jeudi dernier, l'adjointe en charge de l'éducation Stéphanie Léger a assuré : "Oui nous sommes dans l'écoute dans l'échange et dans le dialogue. Nous entendons certaines revendications."

"Nous nous félicitons de ce premier pas dans un dialogue que nous voulons constructif et productif pour les Lyonnais", indiquent les parents d'élèves dans un communiqué. Et d'ajouter : "Cependant, cette avancée est insuffisante." En effet, dans un courrier adressé à Stéphanie Léger, fin avril, les représentants des parents d'élèves l'ont sommé de revoir sa copie sur les tarifs et la flexibilité des forfaits. Les parents d'élèves souhaitent ainsi que soient introduits des forfaits un et trois jours, que soit possible des bascules de jours d'une semaine à une autre, sur le même modèle que pour la cantine, ainsi qu'un accroissement du nombre de tranches de quotients familiaux, "pour réduire les effets de seuil", indiquent-ils.

La réforme Pep's

Le 21 mars, le conseil municipal a adopté la réforme du temps d'accueil périscolaire dans les écoles de la Ville de Lyon. Baptisée "Pep's", cette nouvelle organisation est depuis sous le feu des critiques d'un peu plus de 2 000 parents d'élèves signataires d'une pétition et d'un collectif de représentants de parents d'élèves d'une centaine d'écoles. S'ils ont été entendus sur l'harmonisation de l'heure de départ des élèves de maternelle et d'élémentaire à partir de 17 h 45 pour tous, contre 17 h 45 et 18 h dans le projet initial, ils s'interrogent toujours sur le fonctionnement de l'aide aux devoirs, et demandent davantage de flexibilité quant aux forfaits d'inscription.

Par ailleurs, les représentants de parents d'élèves demandent à l'exécutif de clarifier les modalités d'évaluation du nouveau système périscolaire, notamment concernant les conditions de leur participation au comité d'évaluation. Il souhaitent par ailleurs des précisions sur l'aide aux devoirs qui doit évoluer dans le cadre de la réforme "Pep's". Répartis entre deux espaces, l'un pour travailler, l'autre pour participer à des activités, les enfants devraient pouvoir vagabonder librement entre ces deux espaces, faisant craindre aux parents d'élèves que les enfants ne rentrent à la maison sans avoir effectuer les devoirs. "L'année 2024-2025 sera une année pilote qui permettra de déployer le projet et de mettre en place un groupe de suivi et de dialogue", a fait valoir de son côté Stéphanie Léger en conseil municipal.

Le collectif des représentants des parents d'élèves déplore enfin avoir été présenté comme "150 parents minoritaires" lors de ce conseil municipal. "C'est dénier la représentativité, la pertinence et les préoccupations de 150 personnes qui ont été élues par les parents d'élèves, qui sont à l'écoute du terrain, souvent non affiliés à une fédération, et qui s'engagent au quotidien, bénévolement", rappellent-ils. Et de conclure : "Nous souhaitons désormais que les propositions qui émergé ces dernières semaines qui nous paraissent contribuer à l'amélioration du Peps, fassent l'objet de discussions et que des réponses y soient apportées, point par point."

