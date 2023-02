Réforme des retraites : deux nouvelles manifestations les 7 et 11 février à Lyon

Forte du succès de sa 2e journée de mobilisation le 31 janvier contre la réforme des retraites, l'intersyndicale appelle à deux nouvelles journées de manifestation dans les rues de Lyon les 7 et 11 février.

Acte III et acte IV. Après deux journées de mobilisation contre la réforme des retraites les 19 et 31 janvier dernier à Lyon, rassemblant 37 000 et 45 000 personnes selon les syndicats - contre 23 000 et 25 000 selon la préfecture du Rhône - l'intersyndicale entend maintenir la pression dans les rues.

Actes III et IV

Alors que le projet de loi est arrivé sur les bancs de l'Assemblée nationale lundi 30 janvier, les syndicats du Rhône donnent rendez-vous aux Lyonnais le mardi 7 février à 12 h, à la Manufacture des Tabacs (métro Sans-Souci), comme les précédentes fois, pour une nouvelle manifestation.

Bien décidées à obtenir l'annulation de cette réforme, les organisations syndicales appellent à un 4e rassemblement le samedi 11 février à partir de 14 h aux Brotteaux cette fois.

Manifs à venir à Lyon :

- mardi 7 février, 12h, Manufacture des Tabacs (métro Sans Souci)

- samedi 11 février, 14h, Brotteaux

>> suivez @SolidairesRhone pour les infos !#Lyon #manif #retraites #RéformeDesRetraites pic.twitter.com/Vtojytg7lb — Tâcheron fragile 🔻 #Grève7Février (@anarchty) February 1, 2023

Des grèves à la SNCF les 7 et 8 février

Les cheminots entendent également poursuivre la grève. Deux des syndicats, la CGT Cheminots et SUD-Rail, appellent tous les aiguilleurs à débrayer les journées du mardi 7 et mercredi 8 février. Pour l'heure, les organisations syndicales n'indiquent pas de faire grève le samedi 11 février.

Lire aussi :