Rhône : jusqu'à trois ans de prison ferme pour avoir vendu de faux pass sanitaires

Plusieurs personnes étaient jugées cette semaine pour avoir vendu de faux pass sanitaires.

Ce mercredi 1er février, quatre personnes ont été condamnées par le tribunal correctionnel de Nanterre pour avoir vendu de faux pass sanitaires, rapporte l'AFP.

Environ 11 000 pass

Entre mai et novembre 2021, ils ont vendu environ 11 000 pass falsifiés dans le Rhône, l'Ain et la région parisienne pour une recette estimée à 400 000 €. Ils diffusaient des messages antivaccins puis proposaient leur pass entre 250 et 330 € sur le réseau social Snapchat.

Deux de ces personnes, jugées depuis lundi, ont été condamnés à quatre ans de prison dont trois fermes, et 25 000 € d'amende. Ils ont notamment été reconnus coupables de plusieurs délits informatiques, escroquerie en bande organisée et blanchiment en bande organisée.

25 000 € d'amende

Un troisième homme a été condamné à dix-huit mois de prison dont douze avec sursis, alors qu'une femme a été condamnée à quinze mois de prison avec sursis. La cinquième personne jugée, une femme, a été relaxée.

En novembre dernier, cinq autres personnes avaient été condamnées dans ce dossier à des peines allant de dix à vingt-quatre mois d'emprisonnement dont huit mois ferme dans le cadre d'une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

