Réaménagement du quai Rousseau : la maire de La Mulatière en désaccord avec le projet de la Métropole de Lyon

A la veille de la première réunion publique dédiée au projet, la maire de La Mulatière exprime son désaccord avec la Métropole de Lyon sur le réaménagement du quai Jean-Jacques Rousseau.

La Métropole de Lyon a lancé un projet de réaménagement du quai reliant le pont de La Mulatière à la montée de Choulans à Lyon. Véronique Deschamps, maire de la commune s'accorde avec la Métropole sur la nécessité de rendre plus agréable ce quai "trop souvent utilisé comme voie de délestage à l’ex autoroute A7".

"La Mulatière ne peut accepter de privilégier le vélo aux dépens du bus ! Véronique Deschamps, maire de La Mulatière

Cependant, dans un communiqué de presse, l'édile ne mâche pas ses mots concernant un potentiel passage à sens unique du quai Jean-Jacques Rousseau : "La Mulatière ne peut accepter de privilégier le vélo aux dépens du bus ! Les usagers du bus - familles, personnes âgées, travailleurs non véhiculés, personnes handicapées - ne peuvent pas circuler en vélo et ne sauraient être sacrifiés sur l’autel du Dieu Vélo !"

La ligne de bus n°8 du réseau TCL passe dans les deux sens au niveau du quai. Elle permet aux usagers de relier Oullins à la gare de Perrache.

La section de l'axe la plus proche du pont de La Mulatière - Jean-Jacques Rousseau - passerait à sens unique, avec la possibilité de faire demi-tour. En cause, la place nécessaire, environ trois mètres, pour faire passer la voie lyonnaise n°3 et agrandir le trottoir.

"Habile message d'intox"

La maire de La Mulatière qualifie d'"habile message d’intox à la veille du lancement de la concertation", le communiqué de presse et le tweet du président de la Métropole, Bruno Bernard. Ces derniers laissaient clairement sous-entendre que le projet faisait l'unanimité entre les trois collectivités.

📢 Nous sommes ravis de vous annoncer que la Métropole de Lyon, La Mulatière et la Ville de Lyon lancent un projet de réaménagement ambitieux pour les quais des Étroits et Jean-Jacques Rousseau. 🚲🌳🏃‍♀️ pic.twitter.com/BMhgsIcBCN — Bruno Bernard (@brunobernard_fr) January 27, 2023

La première réunion publique dédiée au projet ce mardi 31 janvier se tiendra à l'auditorium du musée des Confluences à 18 h 30, elle promet d'être animée.