Le projet risque de ne pas plaire aux automobilistes qui avaient l'habitude d'emprunter le quai longeant la Saône. La Métropole et la Ville de Lyon avec La Mulatière initient un projet de réaménagement des quais des Etroits et Jean Jacques Rousseau.

Sens unique sur une partie de l'axe

Ces quais permettent de se rendre à Lyon en arrivant par le Sud du territoire. Ils relient le pont de la Mulatière à la montée de Choulans.

"Les trois collectivités ont retenu quatre grands principes d'aménagement : apaiser la circulation tout en maintenant les accès pour les riverains et les usagers, rendre la marche à pied plus agréable avec des trottoirs en continu plus confortables, aménager la Voie lyonnaise 3, qui va traverser toute l’agglomération du nord au sud, planter plus d’arbres pour rendre les quais plus agréables et moins chauds lorsque les températures grimpent", peut-on lire sur le site de la Métropole de Lyon.

La partie du quai à sens unique. Crédit : Passagers des villes

Le sens de circulation reste à définir

Sur la section de l'axe la plus proche du pont de la Mulatière, quai Jean-Jacques Rousseau, la circulation passera à sens unique. "La largeur du quai ne permet pas d’avoir un double-sens de circulation pour les véhicules motorisés, des trottoirs larges et la Voie lyonnaise", justifient les collectivités.

Un passage à sens unique sera mis en place au milieu du quai, avec la possibilité de faire demi-tour lorsque l’on arrivera face au sens interdit. "Le sens, sud-nord ou nord-sud, reste à définir", précisent-elles toutefois.

Une réunion publique se tiendra mardi 31 janvier à 18 h 30 à l'auditorium du musée des Confluences.